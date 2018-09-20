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Posted 20 сентября 2018, 13:26

Published 20 сентября 2018, 13:26

Modified 1 октября, 13:44

Updated 1 октября, 13:44

"Евродон" оказался втянут в суды на 1,2 млрд руб

20 сентября 2018, 13:26
Производитель мяса индейки "Евродон-Юг" намерен через суд взыскать более 1,2 миллиарда рублей с организации "Суадон", информация размещена в документах Арбитражного суда Ростовской области.

Заявление компания передала в среду и сразу направила ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины. Иск пока не принят к производству.

Согласно открытым данным, основным видом деятельности "Суадона" является строительство жилых и нежилых зданий.

У компании "Евродон" последние два года существуют проблемы. К организации подали несколько многомиллионных исков, которые сейчас рассматриваются в судах.

Сейчас в "Евродоне" есть задержка зарплат, а один из заводов не работает. Источник в организации рассказал RostovGazeta, что пост гендиректора покинул Вадим Ванеев.

#Экономика#Новости
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