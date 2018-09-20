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Posted 20 сентября 2018, 08:09

Published 20 сентября 2018, 08:09

Modified 1 октября, 13:55

Updated 1 октября, 13:55

Украинца с полной машиной цветного металла задержали на таможне в Гуково

20 сентября 2018, 08:09
Автомобиль из Украины с незадекларированным цветным металлом задержали на пропускном посту в Гуково Ростовской области, сообщило ЮТУ.

"При досмотре с помощью рентген-комплекса таможенники увидели, что в машине есть посторонние предметы", - сказано в сообщении.

В результате в кузове транспортного средства обнаружили два мешка с ломом цветных металлов общим весом более 76 килограммов.

Житель соседнего государства пояснил, что приобрел металл с целью дальнейшей перепродажи, о необходимости декларирования такого количества товара не знал.

Отмечается, что по факту нарушения возбудили административное дело.

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