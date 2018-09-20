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Posted 20 сентября 2018, 08:29

Published 20 сентября 2018, 08:29

Modified 1 октября, 13:37

Updated 1 октября, 13:37

Житель Ростовской области обманул налоговую на 70 млн руб

20 сентября 2018, 08:29
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении экс-директора ликвидированной компании, который обманул налоговую на 70 миллионов рублей, сообщили в региональном УМВД.

"Компания специализировалась на оптовой торговле металлами и металлическими рудами. Директор заключил фиктивный договор с иностранной организацией на поставку сырья ферросплава", - сказано в сообщении.

При этом подозреваемый отправил вместо дорогостоящего сырья металлические отходы. После этого он подал в налоговую заявление на возмещение НДС.

В результате фигурант похитил более 70 миллионов рублей. А офисах компании прошли обыски, удалось найти документы, подтверждающие совершение преступления.

По факту мошенничества завели уголовное дело, максимальное наказание - 10 лет колонии.

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