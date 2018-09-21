Дело завели под Ростовом за контрабанду амфетамина из Германии

Posted 21 сентября 2018, 14:52
Published 21 сентября 2018, 14:52
Modified 17 сентября 2022, 15:26
Updated 17 сентября 2022, 15:26
"Мужчину задержали в сентябре сотрудники Ростовской таможни. В этот момент подозреваемый выходил из отделения почтовой связи после получения посылки из Германии", - сказано в сообщении.
Отмечается, что у фигуранта изъяли амфетамин и 100 таблеток, содержащих полусинтетическое психоактивное вещество. По факту контрабанды завели уголовное дело.
Теперь мужчине грозит до 20 лет колонии, сейчас он находится под стражей.