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Posted 21 сентября 2018, 14:52

Published 21 сентября 2018, 14:52

Modified 17 сентября 2022, 15:26

Updated 17 сентября 2022, 15:26

Дело завели под Ростовом за контрабанду амфетамина из Германии

21 сентября 2018, 14:52
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении гражданина Украины, который из Германии заказал амфетамин, сообщает Южная транспортная прокуратура.

"Мужчину задержали в сентябре сотрудники Ростовской таможни. В этот момент подозреваемый выходил из отделения почтовой связи после получения посылки из Германии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что у фигуранта изъяли амфетамин и 100 таблеток, содержащих полусинтетическое психоактивное вещество. По факту контрабанды завели уголовное дело.

Теперь мужчине грозит до 20 лет колонии, сейчас он находится под стражей.

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