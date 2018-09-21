Дело завели под Ростовом за контрабанду амфетамина из Германии

В Ростовской области завели уголовное дело в отношении гражданина Украины, который из Германии заказал амфетамин, сообщает Южная транспортная прокуратура.

"Мужчину задержали в сентябре сотрудники Ростовской таможни. В этот момент подозреваемый выходил из отделения почтовой связи после получения посылки из Германии", - сказано в сообщении. Отмечается, что у фигуранта изъяли амфетамин и 100 таблеток, содержащих полусинтетическое психоактивное вещество. По факту контрабанды завели уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 20 лет колонии, сейчас он находится под стражей. Материалы по теме Контрабанду табака на 185 млн руб пресекли в ростовском аэропорту