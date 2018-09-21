МИД РФ объяснило усиление мер безопасности в Азовском море

"Проверки российскими пограничниками судов в Азовском море не противоречат международному праву и являются вынужденной мерой", - сказано в сообщении.
Действия России по проверке судов направлены на обеспечение безопасности страны. В частности, это ответная мера на призывы подорвать Керченский мост и запретить судоходство в Керченском проливе, звучащие со стороны украинских радикалов.
Кроме того, причиной послужили и действия киевских властей - прерывание железнодорожного сообщения с Крымом через Украину, продовольственная блокада полуострова и подрыв линий электропередач.
Отмечается, что РФ оставляет за собой право предпринимать необходимые шаги по обеспечению безопасности в Азовском море и Керченском проливе до тех пор, пока украинская сторона позволяет себе "абсолютно беззаконные и провокационные действия в отношении российских судов и моряков".
р3