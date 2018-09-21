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МИД РФ объяснило усиление мер безопасности в Азовском море

21 сентября 2018, 16:10
МИД России объяснило усиление мер безопасности в Азовском море и Керченском проливе, сведения опубликовал Азовский НИИ рыбного хозяйства.

"Проверки российскими пограничниками судов в Азовском море не противоречат международному праву и являются вынужденной мерой", - сказано в сообщении.

Действия России по проверке судов направлены на обеспечение безопасности страны. В частности, это ответная мера на призывы подорвать Керченский мост и запретить судоходство в Керченском проливе, звучащие со стороны украинских радикалов.

Кроме того, причиной послужили и действия киевских властей - прерывание железнодорожного сообщения с Крымом через Украину, продовольственная блокада полуострова и подрыв линий электропередач.

Отмечается, что РФ оставляет за собой право предпринимать необходимые шаги по обеспечению безопасности в Азовском море и Керченском проливе до тех пор, пока украинская сторона позволяет себе "абсолютно беззаконные и провокационные действия в отношении российских судов и моряков".

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