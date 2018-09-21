МИД РФ объяснило усиление мер безопасности в Азовском море

Отмечается, что РФ оставляет за собой право предпринимать необходимые шаги по обеспечению безопасности в Азовском море и Керченском проливе до тех пор, пока украинская сторона позволяет себе "абсолютно беззаконные и провокационные действия в отношении российских судов и моряков".