Нельзя полностью отказаться от маршруток в Ростове – бывший мэр

Напомним, что власти города заявили о своем решении полностью отказаться от маршруток, заменив их автобусами большой вместимости.
"Я думаю, что должно быть сделано все разумно, маршрутки нам нужны - это факт, потому что они могут поехать туда, куда не пойдет большой автобус, поэтому надо согласиться с этим", - сообщил Погребщиков.
По его мнению, маршрутки не любят в первую очередь из-за самой организации работы, и в первую очередь в этом виноваты водители этих маршруток.
"Эти люди сами создают конфликтное отношение к этому виду транспорта, отсутствует кадровая политика, это еще раз доказывает, что культура не главный признак ростовчан", - уверен спикер.