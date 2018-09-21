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Нельзя полностью отказаться от маршруток в Ростове – бывший мэр

21 сентября 2018, 18:09
В Ростове необходимо пересмотреть подход к организации работы маршруток, так как они нужны городу, рассказал в интервью RostovGazeta первый мэр города Ростова (1991-1993) Юрий Погребщиков.

Напомним, что власти города заявили о своем решении полностью отказаться от маршруток, заменив их автобусами большой вместимости.

"Я думаю, что должно быть сделано все разумно, маршрутки нам нужны - это факт, потому что они могут поехать туда, куда не пойдет большой автобус, поэтому надо согласиться с этим", - сообщил Погребщиков.

По его мнению, маршрутки не любят в первую очередь из-за самой организации работы, и в первую очередь в этом виноваты водители этих маршруток.

"Эти люди сами создают конфликтное отношение к этому виду транспорта, отсутствует кадровая политика, это еще раз доказывает, что культура не главный признак ростовчан", - уверен спикер.

Полную версию интервью читайте на сайте RostovGazeta.

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