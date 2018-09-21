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Под Иркутском сошли с рельс 10 грузовых вагонов

21 сентября 2018, 15:09
В Иркутской области на перегоне Слюдянка-2 - Ангасолка Восточно-Сибирской железной дороги (ВСДЖ) с рельс сошли более 10 вагонов грузового состава. Пострадавших нет.

Как сообщает газета «Известия» 21 сентября, происшествие случилось в пятницу утром. Согласно информации регионального управления МЧС, грузовой поезд транспортировал грузы в Иркутск. Угрозы экологии нет. Представитель Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР сообщил, что по факту происшествия проводятся доследственная проверка, на месте трудятся сотрудники спецслужб.

Из-за схода вагонов повреждены несколько опор линии электропередач и железной дороги на территории участка, протяженность которого составляет 40 километров. На данный момент ведутся работы по восстановлению.

Согласно информации ВСЖД, из-за схода вагонов с рельс произошло смещение графиков движения у трех пассажирских составов: № 2 Москва–Владивосток, № 306 Иркутск–Улан-Батор, № 208 Новокузнецк–Владивосток. Максимальное время задержки – два часа.

#Новости#Происшествия
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