Под Иркутском сошли с рельс 10 грузовых вагонов

Как сообщает газета «Известия» 21 сентября, происшествие случилось в пятницу утром. Согласно информации регионального управления МЧС, грузовой поезд транспортировал грузы в Иркутск. Угрозы экологии нет. Представитель Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР сообщил, что по факту происшествия проводятся доследственная проверка, на месте трудятся сотрудники спецслужб.