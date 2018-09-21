Стоимость сильнодействующих лекарств в Ростовской области завышают в четыре раза

"Практически в каждом населенном пункте существуют аптеки, которые занимаются безрецептурной продажей препаратов. Выяснилось, что через государственные аптеки по рецепту продается в десятки раз меньше препаратов, чем через частные аптеки без рецепта", - сказано в сообщении.
Отмечается, что незаконная продажа приносит огромный доход. Сильнодействующие лекарства, которые пользуются спросом у наркоманов, продаются по цене в 3-4 раза выше закупочной.
Глава Минздрава региона Татьяна Быковская предложила ужесточить наказание за эти нарушения. Она считает, что нужно выступить с законодательной инициативой о лишении аптек лицензии при первом же нарушении.
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