Ученые: потепление на 1,6 градуса приведет к таянию ледового щита

Лучше всех изменение климата показывает Арктика, говорит он. За 30-40 лет площадь льдов уменьшилась в два раза. Если тенденция не изменится, а предпосылок для этого нет, то уже через несколько десятилетий летом льда в Арктике вообще не будет, говорит академик.