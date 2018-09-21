Ученые: потепление на 1,6 градуса приведет к таянию ледового щита

Учитывая, что в Антарктиде находится 90% всего льда на Земле, состояние ее ледового покрова оказывает самое сильное воздействие на уровень мирового океана. Если щит начнет интенсивно уменьшаться уровень океана вырастет на десятки метров. Этот процесс приведет к уничтожению целых государств и массовому бегству населения с прибрежных районов, рассказывает газета «Известия».
Киотский протокол и Парижское соглашение установили максимально допустимым повышением температуры показатель в 2 градуса по Цельсию в сравнение с доиндустриальным периодом. Считается, что такое потепление не вызовет глобальной катастрофы.
Заведующий отделом исследования климатических процессов института, академик РАН Игорь Мохов рассказал, российские ученые изучали воздействие повышение температуры на антарктический ледовый щит. Он говорит, точный прогноз невозможен. В системе слишком много факторов, даже самые современные компьютеры не смогут это рассчитать, мы говорим о вероятности разных событий. Модель российских климатологов говорит, что критический уровень может быть достигнут уже при изменении температуры на 1,6 градусов.
Антарктического щит уже тает, это ясно показывают спутники, просто его влияние пока незначительно, говорит Мохов. Сейчас на уровень океана больше влияет уменьшение континентальных ледников.
Лучше всех изменение климата показывает Арктика, говорит он. За 30-40 лет площадь льдов уменьшилась в два раза. Если тенденция не изменится, а предпосылок для этого нет, то уже через несколько десятилетий летом льда в Арктике вообще не будет, говорит академик.