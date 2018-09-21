В Ростове назвали улицу в честь народного артиста Бушнова

Posted 21 сентября 2018, 18:14
Published 21 сентября 2018, 18:14
Modified 17 сентября 2022, 15:26
Updated 17 сентября 2022, 15:26
"Одну из улиц назвали в честь легендарного артиста Бушнова. Она располагается в Первомайском районе", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в ростовском театре мужчина сыграл более 200 ролей. В том числе Будулая в "Цыгане" и Протасова в "Детях солнца".
Бушнов родился в 1923 году в Ростове, он поступил в высшее театральное училище имени Б. Щукина и окончил его с отличием. Артист умер в 2014 году.
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