rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября 2018, 18:14

Published 21 сентября 2018, 18:14

Modified 17 сентября 2022, 15:26

Updated 17 сентября 2022, 15:26

В Ростове назвали улицу в честь народного артиста Бушнова

21 сентября 2018, 18:14
В жилкомплексе "Платовский" в Ростове-на-Дону одна улиц получила имя народного артиста СССР Михаила Бушнова, сообщается на сайте Ростовского академического театра драмы имени Горького.

"Одну из улиц назвали в честь легендарного артиста Бушнова. Она располагается в Первомайском районе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ростовском театре мужчина сыграл более 200 ролей. В том числе Будулая в "Цыгане" и Протасова в "Детях солнца".

Бушнов родился в 1923 году в Ростове, он поступил в высшее театральное училище имени Б. Щукина и окончил его с отличием. Артист умер в 2014 году.

р1

Материалы по теме
В Москве скончался актер Сергей Таланов Фото с окровавленным лицом опубликовал таганрогский актер Павел ДеревянкоАктер Селин из «Улиц разбитых фонарей» попал в аварию
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика