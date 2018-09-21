В Ростове осудили военного за взятки от 33 человек на 1,6 млн руб

"Знакомый осужденного предложил ему найти жителей Дагестана, которые хотят поступить на службу по контракту в определенную войсковую часть. Всего фигурант нашел 33 граждан и получил от них по 50 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что позже мужчина передал средства своему подельнику. Последний заявлял, что у него есть знакомые в управлении кадров в Ростове-на-Дону , поэтому проблем с устройством на службу не должно было возникнуть.
После этого возбудили уголовное дело, суд приговорил мужчину к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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