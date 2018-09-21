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В Ростове осудили военного за взятки от 33 человек на 1,6 млн руб

21 сентября 2018, 21:29
В Ростове-на-Дону суд приговорил к штрафу военного, который получил взятки от 33 жителей Дагестана за устройство их на службу по контракту, сообщает Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд.

"Знакомый осужденного предложил ему найти жителей Дагестана, которые хотят поступить на службу по контракту в определенную войсковую часть. Всего фигурант нашел 33 граждан и получил от них по 50 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что позже мужчина передал средства своему подельнику. Последний заявлял, что у него есть знакомые в управлении кадров в Ростове-на-Дону , поэтому проблем с устройством на службу не должно было возникнуть.

После этого возбудили уголовное дело, суд приговорил мужчину к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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#Новости#Происшествия
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