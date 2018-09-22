Карпин разочарован, что "Ростов" не смог победить "Уфу"

Posted 22 сентября 2018, 19:01
Published 22 сентября 2018, 19:01
Modified 17 сентября 2022, 15:26
Updated 17 сентября 2022, 15:26
«Долгий разбор с видео нужно проводить, чтобы понять, что не получилось. Я же вам не буду говорить, что и какие установки я давал перед матчем футболистам, все мы хотели, но не получилось, разочарование от игры есть», - сообщил Карпин.
Матч прошел в рамках чемпионата России на стадионе "Ростов-Арена" и завершился со счетом 0:0.
На матче присутствовало 35,3 тысячи зрителей . Сейчас ростовчане находятся на 2-й позиции в турнирной таблице, Уфа – на 15-й.
При этом букмекеры ставили на победу "Ростова" в этой игре.