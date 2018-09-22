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Posted 22 сентября 2018, 19:01

Published 22 сентября 2018, 19:01

Modified 17 сентября 2022, 15:26

Updated 17 сентября 2022, 15:26

Карпин разочарован, что "Ростов" не смог победить "Уфу"

22 сентября 2018, 19:01
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин признался, что разочарован результатом матча против команды "Уфы", но не стал объяснять, что конкретно не удалось футболистам, сообщил корреспондент RostovGazeta с послематчевой пресс-конференции.

«Долгий разбор с видео нужно проводить, чтобы понять, что не получилось. Я же вам не буду говорить, что и какие установки я давал перед матчем футболистам, все мы хотели, но не получилось, разочарование от игры есть», - сообщил Карпин.

Матч прошел в рамках чемпионата России на стадионе "Ростов-Арена" и завершился со счетом 0:0.

На матче присутствовало 35,3 тысячи зрителей . Сейчас ростовчане находятся на 2-й позиции в турнирной таблице, Уфа – на 15-й.

При этом букмекеры ставили на победу "Ростова" в этой игре.

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