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Posted 22 сентября 2018, 14:09

Published 22 сентября 2018, 14:09

Modified 17 сентября 2022, 15:26

Updated 17 сентября 2022, 15:26

Пять авиабомб времен ВОВ обезвредили в Севастополе

22 сентября 2018, 14:09
В Севастополе удалось обезвредить пять авиационных бомб времен Великой Отечественной войны, сообщили в региональном УМЧС.

"От местных жителей поступила информация о том, что были найдены пять боеприпасов. После этого к месту обнаружения приехали специалисты", - сказано в сообщении.

Отмечается, что было принято решение уничтожить бомбы на специальном полигоне. Изначально пиротехники провели подготовительные работы.

На месте оборудовали зарядную камеру - подготовлен котлован глубиной около трех метров. Далее специалисты провели монтаж электровзрывной сети и установили заряд, а боеприпасы засыпали грунтом.

После этого бомбы были обезврежены. В этих работах участвовали 11 человек, они использовали 3 единицы техники.

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