Пять авиабомб времен ВОВ обезвредили в Севастополе

Posted 22 сентября 2018, 14:09
Published 22 сентября 2018, 14:09
Modified 17 сентября 2022, 15:26
Updated 17 сентября 2022, 15:26
"От местных жителей поступила информация о том, что были найдены пять боеприпасов. После этого к месту обнаружения приехали специалисты", - сказано в сообщении.
Отмечается, что было принято решение уничтожить бомбы на специальном полигоне. Изначально пиротехники провели подготовительные работы.
На месте оборудовали зарядную камеру - подготовлен котлован глубиной около трех метров. Далее специалисты провели монтаж электровзрывной сети и установили заряд, а боеприпасы засыпали грунтом.
После этого бомбы были обезврежены. В этих работах участвовали 11 человек, они использовали 3 единицы техники.