Более 2 млн руб штрафов заплатят дончане за выжигание сухой травы

Posted 24 сентября 2018, 13:11
Published 24 сентября 2018, 13:11
Modified 17 сентября 2022, 15:26
Updated 17 сентября 2022, 15:26
"За указанный период за выжигание травы возбудили более 650 административных дел", - сказано в сообщении.
При этом в области по состоянию на 21 сентября выявили более 900 случаев возгорания сухой растительности, виновников по ряду эпизодов еще не установили.
Отмечается, что в области рассматривают возможность увеличения штрафов за указанное нарушение. В настоящее время сумма штрафа для частных лиц начинается от 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч рублей, для юридических - от 60 тысяч рублей.
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