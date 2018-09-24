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Posted 24 сентября 2018, 13:11

Published 24 сентября 2018, 13:11

Modified 17 сентября 2022, 15:26

Updated 17 сентября 2022, 15:26

Более 2 млн руб штрафов заплатят дончане за выжигание сухой травы

24 сентября 2018, 13:11
С начала 2018 года в Ростовской области за выжигание сухой растительности выписали штрафов на общую сумму более двух миллионов рублей, проинформировало областное правительство.

"За указанный период за выжигание травы возбудили более 650 административных дел", - сказано в сообщении.

При этом в области по состоянию на 21 сентября выявили более 900 случаев возгорания сухой растительности, виновников по ряду эпизодов еще не установили.

Отмечается, что в области рассматривают возможность увеличения штрафов за указанное нарушение. В настоящее время сумма штрафа для частных лиц начинается от 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч рублей, для юридических - от 60 тысяч рублей.

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#Общество#Новости
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