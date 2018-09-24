Более 2 млн руб штрафов заплатят дончане за выжигание сухой травы

Отмечается, что в области рассматривают возможность увеличения штрафов за указанное нарушение. В настоящее время сумма штрафа для частных лиц начинается от 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч рублей, для юридических - от 60 тысяч рублей.