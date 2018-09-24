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Израиль раскритиковал отчет Минобороны об инциденте с Ил-20

24 сентября 2018, 15:38
Армия обороны Израиля опубликовала подробный документ о гибели Ил-20, в котором отвергается версия, о том, что израильские летчики «прикрылись» российским самолетом-разведчиком.

В Иерусалиме подчеркнули, что самолеты Армии обороны находились в израильском воздушном пространстве, сообщает RNS. Механизм устранения конфликтных ситуаций между всеми силовыми группами был достаточно отработан.

В израильском оборонном ведомстве заявили, что инцидент с Ил-20 можно рассматривать как трагедию, которая произошла из-за того, что новейшее вооружение используется «безответственными лицами». Израиль считает, что это серьезно угрожает благополучию российских военных.

Напомним, что Ил-20 был сбит 17 сентября. По официальной версии – от «дружественного огня» сирийских ПВО, которые отражали атаку израильских ВВС. В Москве уверены, что российскую сторону не предупредили о силовой операции, фактически прикрывшись от огня самолетом-разведчиком.

Жертвами трагедии стали 15 человек.

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