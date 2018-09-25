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Тариф на капремонт могут увеличить в Ростовской области

25 сентября 2018, 23:38
В Ростовской области рассматривается вопрос увеличения размера оплаты за капремонт домов, сообщили в правительстве региона.

"На текущий ремонт реальная стоимость капремонта несопоставима с нынешним размером минимального взноса. Однако резкого увеличения тарифа не будет", - сказано в сообщении.

Эта информация прозвучала на круглом столе, на котором присутствовали представители общественности, науки, регионального фонда содействия капремонту.

По мнению экспертов, необходимо продумать перечень мер, которые позволят сэкономить деньги собственников. Кроме того, необходимо улучшить платежную дисциплину. Сейчас собираемость превышает 90%.

"Основным источником финансирования являются деньги собственников. Если их недостаточно, то нужно рассмотреть вопрос изменения оплаты. Однако не следует допускать резкого роста", - прозвучало на встрече.

Кроме того, поддержка идет и из бюджета региона, за последние три года она составила 1,5 миллиарда рублей. Стало известно, что области сохранят все текущие льготы на капремонт.

Отмечается, что за последние годы было отремонтировано более 1,8 тысячи домов, в них заменили свыше 740 лифтов. На эти работы было потрачено 7,7 миллиарда рублей, к мероприятиям привлекли 152 подрядчиков.

В 2019 году отремонтируют на 50% домов больше, чем в текущем году.

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