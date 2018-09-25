В Москве перестанут пользоваться услугами частных эвакуаторов

На столичных дорогах работают только городские эвакуаторы, пишет RNS. Всего на дорогах задействованы 270 спецмашин. Ранее ГУП «Администратор московского парковочного пространства» заключил несколько контрактов с подрядчиками, которые занимались эвакуацией машин на штрафстоянку.
Часто горожане жаловались на то, что сотрудники таких компаний достаточно небрежно перевозят машины. Чтобы полностью заменить подрядчиков оператор закупил 98 эвакуаторов.
В АМПП напомнили, что принудительная эвакуация предусмотрена, если транспортное средство нарушило правила парковки: находится под запрещающими знаками, на пешеходном переходе, трамвайных путях, остановке общественного транспорта.