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В Москве перестанут пользоваться услугами частных эвакуаторов

25 сентября 2018, 15:07
Администратор парковочного Москвы с 25 сентября отказался от услуг частных перевозчиков.

На столичных дорогах работают только городские эвакуаторы, пишет RNS. Всего на дорогах задействованы 270 спецмашин. Ранее ГУП «Администратор московского парковочного пространства» заключил несколько контрактов с подрядчиками, которые занимались эвакуацией машин на штрафстоянку.

Часто горожане жаловались на то, что сотрудники таких компаний достаточно небрежно перевозят машины. Чтобы полностью заменить подрядчиков оператор закупил 98 эвакуаторов.

В АМПП напомнили, что принудительная эвакуация предусмотрена, если транспортное средство нарушило правила парковки: находится под запрещающими знаками, на пешеходном переходе, трамвайных путях, остановке общественного транспорта.

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