В Москве перестанут пользоваться услугами частных эвакуаторов

На столичных дорогах работают только городские эвакуаторы, пишет RNS. Всего на дорогах задействованы 270 спецмашин. Ранее ГУП «Администратор московского парковочного пространства» заключил несколько контрактов с подрядчиками, которые занимались эвакуацией машин на штрафстоянку.