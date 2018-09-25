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Posted 25 сентября 2018, 11:31

Published 25 сентября 2018, 11:31

Modified 1 октября, 13:31

Updated 1 октября, 13:31

В Ростовской области рассмотрят возможность капремонта балконов

25 сентября 2018, 11:31
Депутаты Ростовской области выступили с предложением о включении балкона в перечень имущества, которое будет ремонтироваться по программе капитального ремонта, передает корреспондент RostovGazeta.

Во вторник, 25 сентября, состоялось второе заседание нового созыва Законодательного собрания Ростовской области, во время которого депутат Владимир Ревенко напомнил министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру о необходимости включения балконов в перечень имущества, которое ремонтируется по программе капитального ремонта.

"Ваши курятники, которые оставлены на Станиславского, где великолепный внешний вид дома отремонтирован, а балконы, кто как хотел, тот так и сделал, на мой взгляд они уродуют наш город", - сообщил выступающий.

По словам Майера, после прошедшего заседания комитета это предложение было принято, и сейчас его активно рассматривают.

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