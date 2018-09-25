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За счет государства проведут газ в 40 тыс домов Ростовской области

25 сентября 2018, 13:06
В Ростовской области в 40 тысяч домовладений проведут газ за счет государства, проинформировало областное правительство.

"Подведение голубого топлива к квартирам и домам населения региона за счет бюджетных средств стало возможно в результате подписания соглашения между областью, ФАС и "Газпромом", - сказано в публикации.

Результатом соглашения станет регулировка расценок на газ и поступление в областной бюджет нескольких миллионов рублей ежегодно. Эти деньги и пойдут на газификацию в ближайшие несколько лет.

Отмечается, что программы по газификации направлены, в первую очередь, на сельскую местность, и, что немаловажно для региона, социально направлены. Ростовская область стала первым российским регионом, заключившим подобное соглашение.

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