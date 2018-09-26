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Posted 26 сентября 2018, 09:32

Published 26 сентября 2018, 09:32

Modified 17 сентября 2022, 15:26

Updated 17 сентября 2022, 15:26

Движение на день ограничат в Шахтах

26 сентября 2018, 09:32
В Шахтах Ростовской области на день перекроют проезд по нескольким улицам, сообщили в городской администрации.

Ограничения введут 2 октября с 09.30 мск до 13.00. Автолюбители не смогут проехать по проспекту В.И. Алексеева от Шевченко до Садовой.

Кроме того, проезд закроют по Садовой на участке между Карла Маркса и Лепешинского. В это время пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню учителя.

Отмечается, что маршрутные автобусы поедут по Карла Маркса, Советской, проспекту Победы Революции.

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