Движение на день ограничат в Шахтах

Posted 26 сентября 2018, 09:32
Published 26 сентября 2018, 09:32
Modified 17 сентября 2022, 15:26
Updated 17 сентября 2022, 15:26
Ограничения введут 2 октября с 09.30 мск до 13.00. Автолюбители не смогут проехать по проспекту В.И. Алексеева от Шевченко до Садовой.
Кроме того, проезд закроют по Садовой на участке между Карла Маркса и Лепешинского. В это время пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню учителя.
Отмечается, что маршрутные автобусы поедут по Карла Маркса, Советской, проспекту Победы Революции.
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