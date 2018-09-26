Ростовчанка спровоцировала массовую драку на городском рынке

"В драке фигурировали какие-то цыгане, пара русских парней и девушка", - сказано в комментарии к видео.
По словам очевидца, девушка сначала поссорилась со своим знакомым, потом забежала за прилавок, схватила нож и кинулась на молодого человека. После этого драка превратилась в забег, впереди бежал русский парень, за ним цыган, а за цыганом девушка с ножом. Следом за всеми бежала вневедомственная охрана.
Причины драки неизвестны, но горожане вдоволь посмеялись над ситуацией. "Может он ей понравился, заигрывала?", - написал один из комментаторов.
р3