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Ростовчанка спровоцировала массовую драку на городском рынке

26 сентября 2018, 11:54
Жительница Ростова-на-Дону спровоцировала массовую драку на рынке в Первомайском районе города, видео происшествия очевидцы выложили в Сеть.

"В драке фигурировали какие-то цыгане, пара русских парней и девушка", - сказано в комментарии к видео.

По словам очевидца, девушка сначала поссорилась со своим знакомым, потом забежала за прилавок, схватила нож и кинулась на молодого человека. После этого драка превратилась в забег, впереди бежал русский парень, за ним цыган, а за цыганом девушка с ножом. Следом за всеми бежала вневедомственная охрана.

Причины драки неизвестны, но горожане вдоволь посмеялись над ситуацией. "Может он ей понравился, заигрывала?", - написал один из комментаторов.

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