Ростовчанка спровоцировала массовую драку на городском рынке

По словам очевидца, девушка сначала поссорилась со своим знакомым, потом забежала за прилавок, схватила нож и кинулась на молодого человека. После этого драка превратилась в забег, впереди бежал русский парень, за ним цыган, а за цыганом девушка с ножом. Следом за всеми бежала вневедомственная охрана.