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Posted 26 сентября 2018, 05:01

Published 26 сентября 2018, 05:01

Modified 17 сентября 2022, 15:26

Updated 17 сентября 2022, 15:26

Стали известны судьи на матч "Спартак" - "Ростов"

26 сентября 2018, 05:01
Главным судьей на футбольном матче между командами "Спартак" и "Ростов" станет Николай Волошин из Смоленска, сведения указаны на сайте ростовского клуба.

"Ассистентами арбитра станут Николай Богач и Егор Болховитин. Резервным судьей будет Виталий Мешков", - сказано в сообщении.

Уточняется, что инспектором выбрали Сергея Зуева.

Игра состоится 30 сентября в рамках чемпионата России. Это будет выездной для ростовчан матч, он начнется в 19.00 мск.

Сейчас "Ростов" находится на третьем месте в турнирной таблице, "Спартак" - на четвертой позиции. Обе команды набрали по 15 очков.

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