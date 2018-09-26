Стали известны судьи на матч "Спартак" - "Ростов"

Posted 26 сентября 2018, 05:01
Published 26 сентября 2018, 05:01
Modified 17 сентября 2022, 15:26
Updated 17 сентября 2022, 15:26
"Ассистентами арбитра станут Николай Богач и Егор Болховитин. Резервным судьей будет Виталий Мешков", - сказано в сообщении.
Уточняется, что инспектором выбрали Сергея Зуева.
Игра состоится 30 сентября в рамках чемпионата России. Это будет выездной для ростовчан матч, он начнется в 19.00 мск.
Сейчас "Ростов" находится на третьем месте в турнирной таблице, "Спартак" - на четвертой позиции. Обе команды набрали по 15 очков.