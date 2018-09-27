Банки померяются льготным периодом и процентами по кредитным картам

К преимуществам «Мультикарты» можно отнести и возможность увеличить процентную ставку по накопительному счету или снизить ставку по кредиту наличными или ипотеке. Для этого к карте необходимо подключить опцию «Заемщик» в мобильном банке ВТБ-Онлайн, по телефону или в ближайшем отделении банка. Клиент может снизить ставку по кредиту до 7.9% и уменьшить ежемесячный платеж, совершая привычные транзакции. Чем больше покупок по карте проводится, тем меньше становится процент по его основному займу. Максимальный размер скидки – 3 п.п. по кредиту наличными и 0,6 – по ипотеке. Предложение касается как действующих, так и планируемых кредитов.