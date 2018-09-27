Банки померяются льготным периодом и процентами по кредитным картам

Журналисты RostovGazeta решили выяснить в каких направлениях банки конкурируют между собой и как выбрать лучшее предложение.
Для примера мы взяли «Мультикарту» ВТБ, которую и сравним с аналогичными предложениями на рынке.
С сентября ВТБ предлагает кредитную «Мультикарту» с беспроцентным периодом 101 день и возможностью снятия или перевода средств без комиссии в первые семь дней после получения карты. По замыслу экспертов банка, эта карта может подойти тем, кто хочет совершить серьезное приобретение, сэкономив личные средства. Ведь кредитный лимит «Мультикарты» достигает 1 млн рублей. Например, можно сделать покупку, равную месячному доходу, и без переплаты погасить задолженность, внося каждый месяц в течение грейс-периода треть этой суммы.
По данным банка, помимо льготного пользования кредитом в течение трех месяцев, ключевые достоинства карты - бесплатное обслуживание, фиксированная ставка 26% годовых, небольшой минимальный платеж - 3% от суммы основной задолженности. Кроме этого, у клиента имеется 7 дней для бескомиссионного перевода средств или снятия наличных с целью рефинансирования других кредитов.
С помощью агрегатора Банки.ру корреспондент Rostovgazeta нашел похожие предложения других банков и сравнил с новинкой от ВТБ. В исследование не вошли премиальные карты с высокой стоимостью обслуживания и внушительными требованиями к остаткам на счетах. Также за пределами внимания мы оставили и бонусы за покупки - сейчас это предлагают все банки. В их числе и ВТБ, который позволяет владельцам самостоятельно подобрать любую программу лояльности: накопление бонусов, миль или выплату cash-back. Но стоит отметить, по сравнению с другими картами, у «Мультикарты» есть отличительная особенность и преимущество - возможность ежемесячного изменения бонусных категорий.
Проведя исследование и сравнительный анализ рыночных предложений, грейс-период «Мультикарты», действительно, один из самых длинных. Более длинный предлагает Райффайзенбанк, но стоимость кредитных денег там выше – ставка до 39% годовых. В ВТБ этот показатель один из самых низких - 26%.
Более низкую ставку кредита можно получить по карте Тинькофф Платинум и кредитной карте Реннесанс Кредит, но грейс-период и кредитный лимит там существенно меньше. Кроме того, надо учитывать, что эти банки предлагают плавающую ставку, а верхняя граница превышает 45% годовых.
Отсутствие платы за обслуживание, помимо ВТБ, в нашей выборке предлагает только Реннессанс Кредит и Росбанк. Последний, правда, со второго года делает эту услугу платной, если клиент не выполняет условия по годовому обороту на карте.
К преимуществам «Мультикарты» можно отнести и возможность увеличить процентную ставку по накопительному счету или снизить ставку по кредиту наличными или ипотеке. Для этого к карте необходимо подключить опцию «Заемщик» в мобильном банке ВТБ-Онлайн, по телефону или в ближайшем отделении банка. Клиент может снизить ставку по кредиту до 7.9% и уменьшить ежемесячный платеж, совершая привычные транзакции. Чем больше покупок по карте проводится, тем меньше становится процент по его основному займу. Максимальный размер скидки – 3 п.п. по кредиту наличными и 0,6 – по ипотеке. Предложение касается как действующих, так и планируемых кредитов.
Подводя итоги, отметим, что среди карт с длинным льготным периодом, «Мультикарта» имеет явное конкурентное преимущество, сочетая в себе грейс-период 101 день, существенный кредитный лимит до 1 млн рублей, фиксированную ставку, возможности снизить процент по кредиту и бесплатное обслуживание.