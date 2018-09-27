Два случая передачи наркотиков в колонии пресекли в Ростове

Posted 27 сентября 2018, 07:54
Published 27 сентября 2018, 07:54
Modified 1 октября, 14:17
Updated 1 октября, 14:17
"Жителя Новошахтинска с большой партией наркотических и психотропных веществ задержали под ИК-2 по улице Тоннельной", - сказано в сообщении.
При себе у задержанного обнаружили более 1,5 тысячи таблеток, три свертка каннабиса и еще столько же пакетов с порошком, предположительно наркотического содержания.
В другой ростовской колонии, ИК-10, в передаче обнаружили пакет с сильно пахнущим веществом, предположительно, наркотиком.
Новошахтинца передали полиции, по второму случаю начали проверку.
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