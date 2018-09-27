Фестиваль науки Юга РФ пройдет на "Ростов-Арене"

"Девятый фестиваль науки Юга соберет вузы, НИИ и компании со всей Южной России, темой мероприятия в 2018 году станет искусственный интеллект", - сказано в сообщении.
На площади в шесть тысяч квадратных метров расположатся девять модулей наиболее перспективных направлений, среди которых энергетика, морской, автомобильный и воздушный транспорт, финансы и многое другое.
Фестиваль науки Юга представляет собой интерактивную выставку с тематическим лекциями и олимпиадами для студентов и абитуриентов.
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