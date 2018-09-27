Одни из самых недорогих нянь в России работают в Ростове

Оказалось, что это в 1,7 раз дешевле, чем в городе с самыми высокими ценами на услуги нянь. Дешевле всего эта услуга обойдется в Воронеже - 130 рублей в час.
"Дороже всего няни стоят в Москве, Хабаровске и Липецке, здесь стоимость достигает 270 рублей. В Ростове самыми дорогими стали автоняни, у которых есть собственное авто. Они получают около 500 рублей в час", - говорится в сообщении.
В топ самых дорогих нянь также вошли дневные и сопровождающие, которые берут 140 рублей за час работы. Суточная няня получает около 100 рублей в час.
Отмечается, что больше всего предложений с услугами оказалось в Москве, Санкт-Петербург и Краснодаре.