rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Одни из самых недорогих нянь в России работают в Ростове

27 сентября 2018, 10:28
В Ростове-на-Дону няни оказались одни из самых недорогих в стране, они берут 160 рублей в час, сообщает сервис "Юла".

Оказалось, что это в 1,7 раз дешевле, чем в городе с самыми высокими ценами на услуги нянь. Дешевле всего эта услуга обойдется в Воронеже - 130 рублей в час.

"Дороже всего няни стоят в Москве, Хабаровске и Липецке, здесь стоимость достигает 270 рублей. В Ростове самыми дорогими стали автоняни, у которых есть собственное авто. Они получают около 500 рублей в час", - говорится в сообщении.

В топ самых дорогих нянь также вошли дневные и сопровождающие, которые берут 140 рублей за час работы. Суточная няня получает около 100 рублей в час.

Отмечается, что больше всего предложений с услугами оказалось в Москве, Санкт-Петербург и Краснодаре.

Материалы по теме
Средняя зарплата в Ростове к 2035 году вырастет до 130 тыс рубЗарплата осужденных выросла на 9,8% в Ростовской областиСредняя зарплата в Ростовской области выросла на 10%
#Новости#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00