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Posted 27 сентября 2018, 14:29

Published 27 сентября 2018, 14:29

Modified 1 октября, 14:46

Updated 1 октября, 14:46

Около 250 кг конопли уничтожили в Новочеркасске в 2018 году

27 сентября 2018, 14:29
В Новочеркасске Ростовской области с начала года выявили 17 очагов произрастания конопли, всего уничтожили 250 килограммов растений, сообщили в горадминистрации.

"Всего в городе выявили 18 очагов, однако один не подтвердился. Все адреса занесли в специальную карту, в текущем году на ней появились 7 новых мест", - сказано в сообщении.

Отмечается, что коноплю уничтожили на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Эта информация прозвучала на заседании антинаркотической комиссии.

Стало известно, что в городе прошли два рейда по закраске надписей, рекламирующих наркодилеров. В результате было закрашено 12 надписей.

#Общество#Новости
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