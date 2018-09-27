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Posted 27 сентября 2018, 19:34

Published 27 сентября 2018, 19:34

Modified 17 сентября 2022, 15:26

Updated 17 сентября 2022, 15:26

Первый отходоперерабатывающий комплекс заработает на Дону в октябре

27 сентября 2018, 19:34
В Ростовской области с 1 октября заработает первый межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК), сообщили в правительстве региона.

"МЭОК начнет работу в Новочеркасске. В его зоне деятельности находятся 8 муниципалитетов - Азов, Батайск, Новочеркасск и Азовский, Аксайский, Багаевский, Веселовский и Кагальницкий районы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за весь цикл обращения с ТКО будет отвечать региональный оператор. До конца года должны заработать операторы в Мясниковском и Волгодонском МЭОК.

Замглавы региона Сергей Сидаш пояснил, что теперь в ближайшее время нужно навести порядок, чистоту и в перспективе – достичь показателя госпрограммы: переработки 60% отходов.

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