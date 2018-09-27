Первый отходоперерабатывающий комплекс заработает на Дону в октябре

Posted 27 сентября 2018, 19:34
Published 27 сентября 2018, 19:34
Modified 17 сентября 2022, 15:26
Updated 17 сентября 2022, 15:26
"МЭОК начнет работу в Новочеркасске. В его зоне деятельности находятся 8 муниципалитетов - Азов, Батайск, Новочеркасск и Азовский, Аксайский, Багаевский, Веселовский и Кагальницкий районы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что за весь цикл обращения с ТКО будет отвечать региональный оператор. До конца года должны заработать операторы в Мясниковском и Волгодонском МЭОК.
Замглавы региона Сергей Сидаш пояснил, что теперь в ближайшее время нужно навести порядок, чистоту и в перспективе – достичь показателя госпрограммы: переработки 60% отходов.