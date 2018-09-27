Сообщника "взрывателя" ТЦ в Новочеркасске посадили на восемь лет

Posted 27 сентября 2018, 10:42
Published 27 сентября 2018, 10:42
Modified 17 сентября 2022, 15:26
Updated 17 сентября 2022, 15:26
В мае 2017 года Максим Мартынов вместе с Русланом Тамбиевым готовили взрыв в ТЦ Новочеркасска. Осужденные приняли ислам и решились совершить теракт из-за ненависти к евреям. Тамбиев хранил дома тротиловые шашки и электрический детонатор. Осуществить задуманное преступникам не удались, за ними вели слежку в течение четырех месяцев. Свою вину Тамбиев признал.
Мартынова приговорили на 11 лет строгого режима.
"Тамбиев осужден на восемь лет колонии строгого режима", - рассказала Катькало.