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Posted 27 сентября 2018, 10:42

Published 27 сентября 2018, 10:42

Modified 17 сентября 2022, 15:26

Updated 17 сентября 2022, 15:26

Сообщника "взрывателя" ТЦ в Новочеркасске посадили на восемь лет

27 сентября 2018, 10:42
В Северо-Кавказском окружном военном суде в четверг приговорили к восьми годам колонии строгого режима Руслана Тамбиева, виновного в подготовке теракта в торговом центре "Арбат" в Новочеркасске, сообщила RostovGazeta пресс-секретарь суда Алена Катькало.

В мае 2017 года Максим Мартынов вместе с Русланом Тамбиевым готовили взрыв в ТЦ Новочеркасска. Осужденные приняли ислам и решились совершить теракт из-за ненависти к евреям. Тамбиев хранил дома тротиловые шашки и электрический детонатор. Осуществить задуманное преступникам не удались, за ними вели слежку в течение четырех месяцев. Свою вину Тамбиев признал.

Мартынова приговорили на 11 лет строгого режима.

"Тамбиев осужден на восемь лет колонии строгого режима", - рассказала Катькало.

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