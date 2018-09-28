Подпольное казино открыли в кафе в Шахтах

Posted 28 сентября 2018, 10:12
Published 28 сентября 2018, 10:12
Modified 17 сентября 2022, 15:26
Updated 17 сентября 2022, 15:26
"Рядом с железнодорожным вокзалом в торговом павильоне "Домашняя кухня" неизвестный открыл казино. Он установил специальное оборудование, где можно было сыграть в азартные игры", - сказано в публикации.
Сейчас проводятся следственные действия, в ходе которых будут установлены все детали преступления. Также устанавливается личность организатора.
Максимальное наказание по делу составляет два года колонии.
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