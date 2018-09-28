Ростовчанин изнасиловал знакомую школьницу

Posted 28 сентября 2018, 08:30
Published 28 сентября 2018, 08:30
Modified 17 сентября 2022, 15:26
Updated 17 сентября 2022, 15:26
"Преступление было совершено 23 сентября. Подозреваемый под вымышленным предлогом посадил в машину 14-летнюю знакомую и вывез в безлюдное место", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на территории Константиновского района девушка была изнасилована. После этого возбудили уголовное дело.
Сейчас проводятся следственные действия. Максимальное наказание составляет 15 лет колонии.
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