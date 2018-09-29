Баста назвал лицемерами болельщиков ФК "Ростов"

"Почему вы так не переживаете за "СКА-Ростов", за его судьбу? Ведь он играет на стадионе "Труд". Все у "Ростова" хорошо, он находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Но почему мы будем обязательно поддерживать только "Ростов"? Всех волнует только его судьба", - пояснил артист.