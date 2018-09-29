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Posted 29 сентября 2018, 17:28

Published 29 сентября 2018, 17:28

Modified 17 сентября 2022, 15:26

Updated 17 сентября 2022, 15:26

Баста назвал лицемерами болельщиков ФК "Ростов"

29 сентября 2018, 17:28
Рэпер Василий Вакуленко, который известен, как Баста, назвал лицемерами фанатов футбольного клуба "Ростов", это заявление он сделал журналистам на пресс-конференции.

Напомним, в субботу на новом стадионе "Ростов-Арена" организовали концерт Басты. Однако перед этим произошел крупный скандал, так как "Ростов" посчитал, что во время мероприятия будет сильно повреждено поле. Пресс-служба ФК предполагала, что в худшем случае домашние матчи команды снова будут проводиться на стадионе "Олимп-2".

Горожане активно начали протестовать против концерта и потребовали от Басты отменить выступление.

"Почему вы так не переживаете за "СКА-Ростов", за его судьбу? Ведь он играет на стадионе "Труд". Все у "Ростова" хорошо, он находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Но почему мы будем обязательно поддерживать только "Ростов"? Всех волнует только его судьба", - пояснил артист.

Он добавил, что когда "Ростов" был на последнем месте, никто его не поддерживал.

"Почему же мы такие лицемерные и радуемся только успехам? Где вы все были, когда клуб находился в ужасном положении? Все опять вспомнили о великом клубе, только когда все наладилось. Но давайте говорить и о других футбольных командах Ростова", - подвел итог Баста.

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