Баста поддержал повышение пенсионного возраста

Posted 29 сентября 2018, 16:36
Published 29 сентября 2018, 16:36
Modified 1 октября, 14:56
Updated 1 октября, 14:56
"Увы, необходимая мера, к сожалению, если этого не сделать, не из чего будет выплачивать пенсии. Да, это жестко, жутко, но это придется сделать", - сообщил Баста.
Он добавил, что не вводить данную меру можно будет только в том случае, если произойдет экономическое чудо.
Напомним, в субботу у Басты намечен концерт на новом стадионе "Ростов-Арена". В России был принят закон о повышении пенсионного возраста. Женщины смогут уйти на пенсию в 60 лет, мужчины - в 65 лет.
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