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Posted 29 сентября 2018, 16:36

Published 29 сентября 2018, 16:36

Modified 1 октября, 14:56

Updated 1 октября, 14:56

Баста поддержал повышение пенсионного возраста

29 сентября 2018, 16:36
Рэпер из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, который известен, как Баста, заявил, что поддерживает новую пенсионную реформу, рассказал артист журналистам на пресс-конференции.

"Увы, необходимая мера, к сожалению, если этого не сделать, не из чего будет выплачивать пенсии. Да, это жестко, жутко, но это придется сделать", - сообщил Баста.

Он добавил, что не вводить данную меру можно будет только в том случае, если произойдет экономическое чудо.

Напомним, в субботу у Басты намечен концерт на новом стадионе "Ростов-Арена". В России был принят закон о повышении пенсионного возраста. Женщины смогут уйти на пенсию в 60 лет, мужчины - в 65 лет.

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#Общество#Новости
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