Более 150 владельцев яхт и лодок наказали в Ростовской области за нарушения

Posted 29 сентября 2018, 08:35
Published 29 сентября 2018, 08:35
Modified 17 сентября 2022, 15:26
Updated 17 сентября 2022, 15:26
"После завершения купального сезона на водоемы потянулись любители рыбной ловли. Однако они забывают об установленных правилах, которые необходимо соблюдать", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в начале сентября произошло столкновение двух маломерных судов в акватории Таганрогского залива. При аварии никто не погиб.
Нарушения связаны с несоблюдением правил плавания и правил эксплуатации судов. Всех нарушителей оштрафовали.
Местным жителям напомнили, что запрещается управлять судном, которое не зарегистрировано в установленном порядке.
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