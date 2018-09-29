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Posted 29 сентября 2018, 08:35

Published 29 сентября 2018, 08:35

Modified 17 сентября 2022, 15:26

Updated 17 сентября 2022, 15:26

Более 150 владельцев яхт и лодок наказали в Ростовской области за нарушения

29 сентября 2018, 08:35
В Ростовской области с начала сентября к ответственности за нарушения привлекли более 150 водителей маломерных судов, сообщили в региональном УМЧС.

"После завершения купального сезона на водоемы потянулись любители рыбной ловли. Однако они забывают об установленных правилах, которые необходимо соблюдать", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в начале сентября произошло столкновение двух маломерных судов в акватории Таганрогского залива. При аварии никто не погиб.

Нарушения связаны с несоблюдением правил плавания и правил эксплуатации судов. Всех нарушителей оштрафовали.

Местным жителям напомнили, что запрещается управлять судном, которое не зарегистрировано в установленном порядке.

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