Более 150 владельцев яхт и лодок наказали в Ростовской области за нарушения

В Ростовской области с начала сентября к ответственности за нарушения привлекли более 150 водителей маломерных судов, сообщили в региональном УМЧС.

"После завершения купального сезона на водоемы потянулись любители рыбной ловли. Однако они забывают об установленных правилах, которые необходимо соблюдать", - сказано в сообщении. Отмечается, что в начале сентября произошло столкновение двух маломерных судов в акватории Таганрогского залива. При аварии никто не погиб. Нарушения связаны с несоблюдением правил плавания и правил эксплуатации судов. Всех нарушителей оштрафовали. Местным жителям напомнили, что запрещается управлять судном, которое не зарегистрировано в установленном порядке. р1 Материалы по теме Занявшего чужое место в самолете жителя Таганрога наказали за дебош Аптеку наказали под Ростовом за незаконную продажу "Лирики" В Ростове наказали мужчину за дебош в самолете