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Posted 29 сентября 2018, 08:17

Published 29 сентября 2018, 08:17

Modified 17 сентября 2022, 15:26

Updated 17 сентября 2022, 15:26

Корова спровоцировала жуткое ДТП под Астраханью, двое погибли

29 сентября 2018, 08:17
Вышедшая на трассу корова спровоцировала страшное ДТП в Астраханской области с двумя погибшими, сообщило региональное УМВД.

"Инцидент произошел на 87-м километре трассы Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь, на котором водитель Toyota Highlander не справился с управлением и врезался во внезапно вышедшую на проезжую часть корову", - сказано в сообщении.

От столкновения с животным автомобиль отбросило на встречную полосу, в результате кроссовер лоб в лоб столкнулся с Daewoo Nexia.

В столкновении погибли 57-летний водитель Daewoo Nexia и его 19-летний пассажир, оба скончались на месте до приезда медиков.

Отмечается, что полиция установила личность пастуха, который допустил выход коровы на трассу, его привлекли к административной ответственности.

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