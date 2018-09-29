Корова спровоцировала жуткое ДТП под Астраханью, двое погибли

Posted 29 сентября 2018, 08:17
Published 29 сентября 2018, 08:17
Modified 17 сентября 2022, 15:26
Updated 17 сентября 2022, 15:26
"Инцидент произошел на 87-м километре трассы Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь, на котором водитель Toyota Highlander не справился с управлением и врезался во внезапно вышедшую на проезжую часть корову", - сказано в сообщении.
От столкновения с животным автомобиль отбросило на встречную полосу, в результате кроссовер лоб в лоб столкнулся с Daewoo Nexia.
В столкновении погибли 57-летний водитель Daewoo Nexia и его 19-летний пассажир, оба скончались на месте до приезда медиков.
Отмечается, что полиция установила личность пастуха, который допустил выход коровы на трассу, его привлекли к административной ответственности.
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