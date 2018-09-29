"Зенит-Арена" написала Басте смешное письмо после скандала с "Ростов-Ареной"

Posted 29 сентября 2018, 17:01
Published 29 сентября 2018, 17:01
Modified 1 октября, 14:56
Updated 1 октября, 14:56
"Мне официальные представители "Зенит-Арены" написали смешное письмо. В нем сказано, что если в моем родном городе мне отказывают, то они всегда рады предоставить мне арену для выступления. Это стыдно для футбольного клуба "Ростов", для его начальников бесконечных", - пояснил Вакуленко.
Он добавил, что ему стыдно, как ростовчанину, из-за того, что он приезжает в родной город, а ему не разрешают здесь выступать.
Напомним, в субботу на "Ростов-Арене" организовали концерт Басты. Изначально ФК "Ростов" заявил, что организация концерта на стадионе серьезно навредит полю и поставит под вопрос проведение здесь игр в дальнейшем. Горожане активно начали протестовать против концерта и потребовали от Басты отменить выступление.
Было принято решение сделать специальное покрытие для защиты.
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