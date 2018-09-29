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Posted 29 сентября 2018, 17:01

Published 29 сентября 2018, 17:01

Modified 1 октября, 14:56

Updated 1 октября, 14:56

"Зенит-Арена" написала Басте смешное письмо после скандала с "Ростов-Ареной"

29 сентября 2018, 17:01
Ростовский рэпер Василий Вакуленко, который известен, как Баста, рассказал, что после скандала, связанного со стадионом "Ростов-Арена", от представителей "Зенит-Арены" ему пришло смешное письмо, заявил артист журналистам на пресс-конференции.

"Мне официальные представители "Зенит-Арены" написали смешное письмо. В нем сказано, что если в моем родном городе мне отказывают, то они всегда рады предоставить мне арену для выступления. Это стыдно для футбольного клуба "Ростов", для его начальников бесконечных", - пояснил Вакуленко.

Он добавил, что ему стыдно, как ростовчанину, из-за того, что он приезжает в родной город, а ему не разрешают здесь выступать.

Напомним, в субботу на "Ростов-Арене" организовали концерт Басты. Изначально ФК "Ростов" заявил, что организация концерта на стадионе серьезно навредит полю и поставит под вопрос проведение здесь игр в дальнейшем. Горожане активно начали протестовать против концерта и потребовали от Басты отменить выступление.

Было принято решение сделать специальное покрытие для защиты.

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#Общество#Новости
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