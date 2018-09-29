"Зенит-Арена" написала Басте смешное письмо после скандала с "Ростов-Ареной"

"Мне официальные представители "Зенит-Арены" написали смешное письмо. В нем сказано, что если в моем родном городе мне отказывают, то они всегда рады предоставить мне арену для выступления. Это стыдно для футбольного клуба "Ростов", для его начальников бесконечных", - пояснил Вакуленко.