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Posted 1 октября 2018, 13:29

Published 1 октября 2018, 13:29

Modified 17 сентября 2022, 15:26

Updated 17 сентября 2022, 15:26

Масштабный музыкальный проект для уличных артистов запустила "Вконтакте"

1 октября 2018, 13:29
Музыкальный проект на звание лучшего уличного артиста запустила социальная сеть "ВКонтакте" совместно с The Story Lab, сообщила пресс-служба компании.

"Первый выпуск программы вышел в понедельник, далее отчеты будут публиковать два раза в неделю", - сказано в сообщении.

Каждый понедельник по четыре команды будут соревноваться в исполнении отечественных и зарубежных хитов в знаковым местах российских городов, а по четвергам пользователям будут доступны лучшие моменты турнира и мнение экспертов.

Всего в проекте участвуют 24 команды из пяти городов. Финал пройдет 15 ноября в прямом эфире, финалистов выберут голосованием зрителей с учетом заработанных за выступления денег.

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