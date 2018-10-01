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Posted 1 октября 2018, 14:17

Published 1 октября 2018, 14:17

Modified 1 октября, 14:23

Updated 1 октября, 14:23

На осенний режим работы перешел Ростовский зоопарк

1 октября 2018, 14:17
На осенний режим работы перешел зоопарк Ростова-на-Дону в понедельник, сообщается в группе зоосада в соцсетях.

"С 1 октября зоопарк работает с 08.00 до 18.00 мск, всесезонная экспозиция открывается на час позже, в 09.00 мск, и закрывается на час раньше, в 17.00 мск", - сказано в сообщении.

Кассы работают до 17.30 мск. Показательные кормления будут проходить в обычное время, в 13.00 мск.

Отмечается, что изменения времени работы зоопарка связаны с уменьшением светового дня.

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#Общество#Новости
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