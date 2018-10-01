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Posted 1 октября 2018, 10:20

Published 1 октября 2018, 10:20

Modified 1 октября, 14:49

Updated 1 октября, 14:49

Поле "Ростов-Арены" будет полностью готово к игре ФК "Ростов" — власти

1 октября 2018, 10:20
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Новости Ростова
После концерта Василия Вакуленко, больше известного как Баста, на стадионе "Ростов-Арена" поле будет готово к игре футбольного клуба "Ростов", рассказал заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Петр Серов.

В субботу, 29 сентября, на стадионе "Ростов-Арена" состоялось первое нефутбольное мероприятие - концерт Басты, который собрал около 35 тысяч зрителей. Перед мероприятием газон стадиона был покрыт специальной плиткой, один квадратный метр которой выдерживает три тонны. В ходе осмотра стадиона заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Петр Серов отметил, что поле находится в хорошем состоянии.

"Газон "Ростов-Арены" не получил повреждений во время концерта Басты. К настоящему времени покрытие со стадиона уже снято. Поле находится в хорошем состоянии, в штатном режиме проводится ряд агрономических мероприятий по выведению травяного покрытия из спячки. Через несколько дней стадион будет полностью готов к домашнему матчу "Ростова" с "Оренбургом", который состоится 6 октября", - отметил Петр Серов.

#Спорт#Новости Ростова#Новости
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