Поле "Ростов-Арены" будет полностью готово к игре ФК "Ростов" — власти

"Газон "Ростов-Арены" не получил повреждений во время концерта Басты. К настоящему времени покрытие со стадиона уже снято. Поле находится в хорошем состоянии, в штатном режиме проводится ряд агрономических мероприятий по выведению травяного покрытия из спячки. Через несколько дней стадион будет полностью готов к домашнему матчу "Ростова" с "Оренбургом", который состоится 6 октября", - отметил Петр Серов.