Уникальную операцию по удлинению руки провели в Краснодаре

Posted 1 октября 2018, 09:16
Published 1 октября 2018, 09:16
Modified 1 октября, 13:11
Updated 1 октября, 13:11
"Девушка с врожденным пороком развития специально приехала на Кубань для операции из другого региона", - сказано в публикации.
Правая рука 23-летней пациентки была заметно короче левой, операцию проводили в несколько этапов. Сначала девушке наложили аппарат Илизарова для наращивания кости, на это ушло 3,5 месяца. Позже внешний фиксатор заменили на погружной блокированный гвоздь. Конструкция не нарушила выращенный регенерат кости, постепенно девушка сможет вернуться к обычной жизни.
Отмечается, что в течение ближайшего года регенерат оформится в нормальную кость.
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