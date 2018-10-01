Уникальную операцию по удлинению руки провели в Краснодаре

Правая рука 23-летней пациентки была заметно короче левой, операцию проводили в несколько этапов. Сначала девушке наложили аппарат Илизарова для наращивания кости, на это ушло 3,5 месяца. Позже внешний фиксатор заменили на погружной блокированный гвоздь. Конструкция не нарушила выращенный регенерат кости, постепенно девушка сможет вернуться к обычной жизни.