ХК "Ростов" примет участие в благотворительной игре

Posted 2 октября 2018, 10:49
Published 2 октября 2018, 10:49
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
"Игра состоится 13 октября в Ростове на Ice Arena. Все собранные деньги передадут на помощь подопечным благотворительного фонда защиты брошенных младенцев", - сказано в сообщении.
Отмечается, что средства будут собраны во время продажи билетов, также можно будет сделать пожертвования во время матча.
Все посетители смогут поучаствовать во флешмобе, для этого с собой надо взять мягкую игрушку. Зрители их выбросят после финальной сирены на лед. Плюшевые подарки передадут воспитанникам детдомов.
Начало игры назначено на 17.00 мск.
р1