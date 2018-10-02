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Posted 2 октября 2018, 10:49

Published 2 октября 2018, 10:49

Modified 17 сентября 2022, 15:28

Updated 17 сентября 2022, 15:28

ХК "Ростов" примет участие в благотворительной игре

2 октября 2018, 10:49
Хоккейные команды "Ростов" и "Атаман" проведут благотворительный "Матч добра", сообщили организаторы.

"Игра состоится 13 октября в Ростове на Ice Arena. Все собранные деньги передадут на помощь подопечным благотворительного фонда защиты брошенных младенцев", - сказано в сообщении.

Отмечается, что средства будут собраны во время продажи билетов, также можно будет сделать пожертвования во время матча.

Все посетители смогут поучаствовать во флешмобе, для этого с собой надо взять мягкую игрушку. Зрители их выбросят после финальной сирены на лед. Плюшевые подарки передадут воспитанникам детдомов.

Начало игры назначено на 17.00 мск.

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