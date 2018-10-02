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Posted 2 октября 2018, 08:19

Published 2 октября 2018, 08:19

Modified 17 сентября 2022, 15:28

Updated 17 сентября 2022, 15:28

Новый центр стерилизации бездомных животных открылся в Ростове

2 октября 2018, 08:19
Новый центр стерилизации и вакцинации бездомных животных "Собачий патруль" открылся в Ростове-на-Дону в минувшие выходные, сообщила городская администрация.

"Центр на Доватора, 142 К способен вместить в месяц до 100 животных, которых будут стерилизовать, прививать и после передержки выпускать на волю", - сказано в сообщении.

Организаторы не планировали создавать приют для собак, они путем стерилизации бездомных животных планируют постепенно сократить их количество в городе.

Для решения проблемы бродячих собак в масштабах всего Ростова пропускной способности нового центра не достаточно, ее необходимо увеличить минимум в пять раз. Отмечается, что увеличением площади займутся на втором этапе проекта, примерно через шесть месяцев.

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