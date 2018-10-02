В Таганроге открыли центр "Серебряный волонтер"

Posted 2 октября 2018, 05:15
Published 2 октября 2018, 05:15
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
"Работа активистов направлена на организацию досуговой деятельности. Так, пожилые граждане организуют шахматные клубы, спортгруппы, творческие коллективы, они проводят курсы компьютерной грамотности", - сказано в сообщении.
Кроме того, активисты встречаются с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Ребят учат ловить рыбу, вязать, готовить.
Также в городе появились спортплощадка для пожилых людей и пять уличных тренажеров.
Аналогичный центр был открыт в прошлом году в Волгодонске. В 2019 году откроются центры в Новочеркасске, Шахтах и Зимовниковском районе.