rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября 2018, 05:15

Published 2 октября 2018, 05:15

Modified 17 сентября 2022, 15:28

Updated 17 сентября 2022, 15:28

В Таганроге открыли центр "Серебряный волонтер"

2 октября 2018, 05:15
В Таганроге Ростовской области состоялось открытие центра "Серебряный волонтер", добровольцами уже стали 40 человек, сообщили в правительстве региона.

"Работа активистов направлена на организацию досуговой деятельности. Так, пожилые граждане организуют шахматные клубы, спортгруппы, творческие коллективы, они проводят курсы компьютерной грамотности", - сказано в сообщении.

Кроме того, активисты встречаются с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Ребят учат ловить рыбу, вязать, готовить.

Также в городе появились спортплощадка для пожилых людей и пять уличных тренажеров.

Аналогичный центр был открыт в прошлом году в Волгодонске. В 2019 году откроются центры в Новочеркасске, Шахтах и Зимовниковском районе.

Материалы по теме
Нормы питания животных в российских приютах занижены - волонтерВолонтер преодолеет 14 тыс км для участия в ЧМ-2018 в РостовеРостовские волонтеры поборются за миллион рублей во всероссийском конкурсе
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика