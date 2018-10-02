Жителей Дона просят помочь деньгами для зарыбления Цимлянского водохранилища

Posted 2 октября 2018, 15:02
Published 2 октября 2018, 15:02
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
"Старение водоёма привело к бурному развитию в нём сине-зелёных водорослей, выделяющих токсические вещества, что препятствует размножению промысловых рыб и ухудшает качество питьевой воды", - сказано в сообщении.
Чтобы решить проблему, в Цимлянское водохранилище необходимо регулярно выпускать молодь белого толстолобика и белого амура, которые поедают водную растительность.
Все желающие могут внести посильный вклад в оздоровление водоема. Реквизиты указаны на сайте института.
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