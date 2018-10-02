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Posted 2 октября 2018, 15:02

Published 2 октября 2018, 15:02

Modified 17 сентября 2022, 15:28

Updated 17 сентября 2022, 15:28

Жителей Дона просят помочь деньгами для зарыбления Цимлянского водохранилища

2 октября 2018, 15:02
Сбор средств для спасения Цимлянского водохранилища начали в Ростовской области, сообщил Азовский НИИ рыбного хозяйства.

"Старение водоёма привело к бурному развитию в нём сине-зелёных водорослей, выделяющих токсические вещества, что препятствует размножению промысловых рыб и ухудшает качество питьевой воды", - сказано в сообщении.

Чтобы решить проблему, в Цимлянское водохранилище необходимо регулярно выпускать молодь белого толстолобика и белого амура, которые поедают водную растительность.

Все желающие могут внести посильный вклад в оздоровление водоема. Реквизиты указаны на сайте института.

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