Фильмы местных студентов начнут показывать в кинотеатрах Ростова

"В результате переговоров с руководством Всероссийского государственного института кинематографии мы условились предоставить в будущем возможность молодым ребятам, которые избрали своей профессией кино, площадку на базе нашего кинотеатра, где они смогут демонстрировать свои работы", - сказал Полонский. Он добавил, что для молодых людей тот факт, что их фильмы могут показать на большом экране, послужит прекрасной мотивацией.