Фильмы местных студентов начнут показывать в кинотеатрах Ростова

Posted 3 октября 2018, 13:45
Published 3 октября 2018, 13:45
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
В Ростове прошла пресс-конференция "Навстречу фестивалю Bridge of Arts", на которой подняли вопрос поддержки молодых неизвестных режиссеров в Ростовской области.
"В результате переговоров с руководством Всероссийского государственного института кинематографии мы условились предоставить в будущем возможность молодым ребятам, которые избрали своей профессией кино, площадку на базе нашего кинотеатра, где они смогут демонстрировать свои работы", - сказал Полонский. Он добавил, что для молодых людей тот факт, что их фильмы могут показать на большом экране, послужит прекрасной мотивацией.
В свою очередь, представитель пресс-службы ТЦ "Горизонт" пояснил RostovGazeta, что договоренность с институтом безусловно есть, но она сводится к открытости для подобных проектов. "На данный момент конкретные даты или механизм того, как это будет проходить, мы еще не обсуждали", - прокомментировал он.