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Posted 3 октября 2018, 13:45

Published 3 октября 2018, 13:45

Modified 17 сентября 2022, 15:28

Updated 17 сентября 2022, 15:28

Фильмы местных студентов начнут показывать в кинотеатрах Ростова

3 октября 2018, 13:45
В одном из ростовских кинотеатров решили попробовать показывать фильмы студентов Института кинематографии, сообщил на пресс-конференции генеральный директор ТЦ "Горизонт" Дан Полонский.

В Ростове прошла пресс-конференция "Навстречу фестивалю Bridge of Arts", на которой подняли вопрос поддержки молодых неизвестных режиссеров в Ростовской области.

"В результате переговоров с руководством Всероссийского государственного института кинематографии мы условились предоставить в будущем возможность молодым ребятам, которые избрали своей профессией кино, площадку на базе нашего кинотеатра, где они смогут демонстрировать свои работы", - сказал Полонский. Он добавил, что для молодых людей тот факт, что их фильмы могут показать на большом экране, послужит прекрасной мотивацией.

В свою очередь, представитель пресс-службы ТЦ "Горизонт" пояснил RostovGazeta, что договоренность с институтом безусловно есть, но она сводится к открытости для подобных проектов. "На данный момент конкретные даты или механизм того, как это будет проходить, мы еще не обсуждали", - прокомментировал он.

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