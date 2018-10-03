Незаконную перевозку туш животных пресекли в Ростовской области

Posted 3 октября 2018, 13:57
Published 3 октября 2018, 13:57
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
"В Шахтах провели рейд по выявлению случаев незаконного перемещения грузов. В кузове "ГАЗели" обнаружили свиные туши общим весом около 130 килограммов и тушу говядины, которая весит 215 килограммов", - сказано в сообщении.
Водитель вез продукцию из хутора Маркин для продажи в Шахтах. Документов на товар у него не было.
В этот же день была пресечена перевозка двух голов крупного рогатого скота. Их везли из хутора села Семибалки в село Головатовку, документов также не оказалось.
По данным фактам завели дела об административных правонарушениях.
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