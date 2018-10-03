Ростовчане попросили сделать освещение на нескольких улицах

Posted 3 октября 2018, 04:43
Published 3 октября 2018, 04:43
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
"Длительное время горожане ждут освещения по улице Еременко от проспекта Маршала Жукова до улицы Солженицына. Сейчас местным жителям приходится возвращаться домой в темноте", - сказано в сообщении.
Отмечается, что микрорайон застраивается в течение четырех лет. В том числе появляются пешеходные переходы, однако, по мнению ростовчанина, от этого не будет толку, если нет освещения.
Автор публикации попросил обратить внимание на эту ситуацию. На момент среды обращение подписали 40 человек, никто не высказался против.
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