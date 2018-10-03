Шумовую разметку стали наносить на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

Posted 3 октября 2018, 13:24
Published 3 октября 2018, 13:24
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
"По всей Ростовской области мы уже нанесли желтую разметку, запрещающую невынужденную остановку транспортных средств на обочине, и сейчас уже наносится шумовая линия в Чертковском и Миллеровском районах", - сообщил Рябов.
По его словам, эта мера также позволит снизить потенциальные аварии на обочинах.
"Если вдруг кто-то заснул за рулем и наехал на эту линию, то шумом она будет воздействовать на водителя", - уточнил спикер.
Также планируется наносить шумовую разметку во всех районах прохождения трассы М-4 "Дон".