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Posted 3 октября 2018, 13:24

Published 3 октября 2018, 13:24

Modified 17 сентября 2022, 15:28

Updated 17 сентября 2022, 15:28

Шумовую разметку стали наносить на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

3 октября 2018, 13:24
В Ростовской области по всей трассе М-4 "Дон" планируется нанести шумовую разметку для снижения аварийности на дороге, сообщил директор Ростовского транспортного филиала ГК "Автодор" Дмитрий Рябов.

"По всей Ростовской области мы уже нанесли желтую разметку, запрещающую невынужденную остановку транспортных средств на обочине, и сейчас уже наносится шумовая линия в Чертковском и Миллеровском районах", - сообщил Рябов.

По его словам, эта мера также позволит снизить потенциальные аварии на обочинах.

"Если вдруг кто-то заснул за рулем и наехал на эту линию, то шумом она будет воздействовать на водителя", - уточнил спикер.

Также планируется наносить шумовую разметку во всех районах прохождения трассы М-4 "Дон".

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