Карантин по птичьему гриппу ввели в Каменском районе Ростовской области

Posted 4 октября 2018, 10:36
Published 4 октября 2018, 10:36
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
"Ограничительные меры ввели в связи с обнаружением заболевания на территории ООО "Белая птица - Ростов", - сказано в публикации.
На время карантина запретили доступ на территорию посторонних лиц и транспорта, перемещение птицы по территории и вывоз за границы зоны живой птицы, мяса, яиц, кормов, помета и оборудования.
Напомним, птичий грипп обнаружили в нескольких корпусах компании, в радиусе 10 километров на предмет заболевания проверили все частные подворья.
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