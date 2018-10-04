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Posted 4 октября 2018, 10:36

Published 4 октября 2018, 10:36

Modified 17 сентября 2022, 15:28

Updated 17 сентября 2022, 15:28

Карантин по птичьему гриппу ввели в Каменском районе Ростовской области

4 октября 2018, 10:36
Карантин по птичьему гриппу ввели в Каменском районе Ростовской области, проинформировало областное правительство.

"Ограничительные меры ввели в связи с обнаружением заболевания на территории ООО "Белая птица - Ростов", - сказано в публикации.

На время карантина запретили доступ на территорию посторонних лиц и транспорта, перемещение птицы по территории и вывоз за границы зоны живой птицы, мяса, яиц, кормов, помета и оборудования.

Напомним, птичий грипп обнаружили в нескольких корпусах компании, в радиусе 10 километров на предмет заболевания проверили все частные подворья.

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