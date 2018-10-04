Митинг в честь Дня машиностроителя прошел в Ростове

Posted 4 октября 2018, 16:55
Published 4 октября 2018, 16:55
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
"Праздник отметили на предприятии "Роствертол" холдинга "Вертолеты России". Торжественный митинг возглавил руководитель аппарата регионального отделения Союза машиностроителей "России" Александр Гусев", - сказано в сообщении.
Участниками также стали представители совета молодежи, ветераны завода, руководство профсоюза. Вертолетостроители получили почетные грамоты. В том числе почетный ветеран труда "Роствертола" Таиса Штыменко. Она рассказала о своем опыте работы и поздравила коллег.
Главой ростовского регионального отделения "Союза машиностроителей России" является управляющий директор "Роствертола" Петр Мотренко. Он помогает повышать статус инженерного труда, его работа положительно влияет на повышение КПД предприятий машиностроительного профиля региона.
"Ростовертол" занимается изготовлением вертолетов марки "Ми".