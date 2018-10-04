Митинг в честь Дня машиностроителя прошел в Ростове

Участниками также стали представители совета молодежи, ветераны завода, руководство профсоюза. Вертолетостроители получили почетные грамоты. В том числе почетный ветеран труда "Роствертола" Таиса Штыменко. Она рассказала о своем опыте работы и поздравила коллег.